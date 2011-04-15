Рынок нефти следит за метеосводками

Для рынка нефти вчерашний день выдался весьма насыщенным. Котировки Brent в моменте взлетали к отметке 79,70 на агрессивных покупках, спровоцированных спекуляциями на тему надвигающегося тропического шторма в Мексиканском заливе, который, по прогнозам метеорологов, в ближайшие дни усилится. Игроки тут же начали закладывать в цену перебои в добыче, тем более что из-за непогоды несколько платформ в заливе уже приостановили работу.

Однако по мере приближения к уровню 80 нашлось немало желающих зафиксировать прибыль, что наряду с сильным долларом сделало свое дело – актив скорректировался и даже ушел под отметку 78, пока не предпринимая новых попыток роста.

Фактор погодных условий привносит волатильность на рынок и еще может подтолкнуть цены к росту. Но в данном контексте следует соблюдать осторожность, поскольку, как показала вчерашняя динамика, резкие взлеты могут сменяться не менее агрессивными просадками. Трейдеры продолжат следить за метеопрогнозами на предмет усиления шторма, а также будут традиционно реагировать на данные по запасам сырой нефти в США. Их сокращение добавит немного оптимизма на рынке.

Примечательно, что сегодня появились сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет, чтобы нефть оставалась в диапазоне 70-80 долларов за баррель. Другими словами, королевству не нужен рост котировок от текущих уровней, что психологически может сдержать порывы покупателей в ближайшее время. Но основное внимание будет направлено на события в Мексиканском заливе.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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