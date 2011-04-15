Внешний фон на начало торгов умеренно негативный. Стагнация в США и падение в Азии сопровождается постепенным раскручиванием темы расследования инцидента в Солсбери и инициативой шведского парламента по блокировке Северного Потока - 2 через структуры Евросоюза.

Технически индекс S&P 500 остаётся выше ключевого уровня сопротивления, протестировав его вчера в начале сессии.

На долговых рынках негатив постепенно копится, растёт спрос на качественные европейские бумаги, по UST-10 доходность превысила 2,90%.

На товарных рынках произошло существенное улучшение в сегменте промышленных металлов - рост практически без исключений, но изменения не слишком большие, логичный после снижения небольшой подъём. Драгметаллы на месте. Нефть торгуется около $77,3 за баррель Brent и сегодня снижение может получить продолжение в случае выхода данных по запасам в США, которые покажут рост (особенно если не вырастет загрузка НПЗ и возрастёт собственная добыча).

Продовольствие без больших изменений, динамика смешанная.

Среди макростатистики сегодня отметим производственные заказы и индекс экономических условий в непроизводственном секторе из США.

Накопление длинных позиций в валюте на неблагоприятном и ухудшающемся внешнеполитическом фоне целесообразно, тем более, что к британским инициативам скоро подключатся и американские коллеги.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка









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