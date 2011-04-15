В среду наблюдалось углубление коррекции вниз по индексу РТС, что соответствует обстановке на развивающихся рынках в целом (фондовый индекс MSCI EM понизился еще на 1.8%). В российском секторе высоколиквидных бумаг в заметном минусе закрылись ВТБ (VTBR, -2.2%), Сургутнефтегаз (SNGS, -2.2%), МосБиржа (MOEX, -1.8%), Северсталь (CHMF, -1.7%), Лукойл (LKOH, -1.7%). Между тем подорожали бумаги Новатэка (NVTK, +1.7%), который продолжает привлекать инвесторов масштабными планами развития производства сжиженного природного газа (СПГ), и Магнита (MGNT, +1.6%), приступившего к реализации программы выкупа собственных акций с рынка на сумму 16.5 млрд. руб., анонсированной в августе.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции корпорации Иркут (IRKT) подорожали на 20.0%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 6.5%. Тем временем в минусе закрылись Росинтер ресторантс (ROST, -5.8%), Коршуновский ГОК (KOGK, -4.8%), СТПЗ (CHEP, -3.7%).

Фондовые индексы США в среднем немного понизились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы потеряли в среднем более 1%, по азиатским также наблюдается углубление коррекции вниз.

Риски углубления коррекции вниз по индексу РТС пока остаются в силе. Помимо наметившегося оттока капитала с развивающихся рынков в целом, на активность инвесторов могут негативно влиять и европейские новости. Так, вчера вечером стало известно об изменении международным рейтинговым агентством Fitch прогноза по рейтингу пяти итальянских банков (включая UniCredit и Intesa Sanpaolo) со «стабильного» на «негативный». На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации в области выше 68.0 по паре доллар-рубль – внешний фон оказывает давление на курсы валют развивающихся экономик, но оснований для сильных движений пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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