Легкие распродажи акций с утра продолжатся

Как мы и предполагали, вчерашний день на рынке акций прошел под красным флагом. Рынок потерял 0,64% и закрылся почти на уровне поддержки 2320 пунктов.

Не было особой радости и за океаном: Dow Jones вырос на символические на 0,09%, а S&P 500 потерял 0,28%. Поводов для покупок пока нет ни в России, ни в США. Сейчас инвесторы ждут введения новой партии пошлин на ввоз в США китайских товаров объемом 200 млрд долларов. Зеркально ответить на это решение Китай скорее всего не сможет: он уже ввел повышенные пошлины практически на все американские товары, сокращение поставок которых не нанесет большой ущерб экономики. Поэтому в качестве ответной меры Китай может пойти на девальвацию юаня, что рынки воспримут негативно.

Сегодня с утра внешний фон складывается в пользу продолжения продаж акций. Так, преимущественно в минусе фондовая Азия, в нуле болтаются фьючерсы на американские индексы, негативные сигналы показывает нефть.

Однако и поводов для массированных распродаж пока не видно. Сегодня Индекс Мосбиржи вряд ли уйдет ниже отметки 2300 пунктов и рынок останется в хорошо знакомом для себя коридоре 2300-2350 пунктов.

Открытые вчера шорты можно еще подержать, но открывать новые пока страшно.

Ближе к вечеру ждем данные по запасам нефти: из-за выходного дня в США в понедельник Минэнерго страны объявит показатель сегодня, а не в среду как обычно. Если статистика будет сильно расходиться с прогнозами аналитиков нефть вполне может двинуться либо к 80, либо к 75 долларам за баррель.

Не ждем особых перемен и на валютном рынке. Пара евро-доллар вчера немного подросла и ушла выше отметки 1,16, но рубль на это отреагировал слабо. Сейчас доллар практически не меняется к остальным валютам и причины выхода рубля из диапазона 68-68,5 руб за доллар мы не видим.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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