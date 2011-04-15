Рынок акций РФ закончил торги в среду снижением на общей волне негатива на финансовых рынках из-за роста опасений, что торговые войны, а также продолжение цикла повышения процентных ставок ФРС могут привести к новому экономическому спаду.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (-0,74%), металлургического (-0,25%) и

нефтехимического (-0,23%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов снизился на 0,64% и закрылся на отметке 2321.33 пункта. Индекс РТС закрылся падением на 1,23% и остановился на уровне 1068.88 пункта на фоне продолжения снижения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на фоне неоправдавшего рынок ожиданий сильного урагана в Мексиканском заливе. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России снизились на 1,15%, до 77,27 долларов за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,47%, до 68,84 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил плавное снижение, несмотря на выросшую вероятность повышения процентных ставок ЦБ РФ. Главным негативом для него по-прежнему остается фактор вступления в силу этой осенью новых жестких экономических санкций США в отношении РФ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии поднялась на 0,45%, до 68,42 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,75%, до 79,47 рублей.

Финансовый рынок РФ будет и далее оставаться под сильным давлением на фоне ожидания новых санкций, а также сильного оттока капитала с развивающихся рынков, включая российский.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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