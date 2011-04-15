МЭР смотрит в будущее пессимистично

В понедельник преобладала негативная торговая динамика. Это было обусловлено новостями геополитического характера. Лидерами роста стали акции Мосэнерго (+ 2,25%). Лидерами снижения стали бумаги Банка ВТБ (- 2,2%), которые обновили минимум почти за 4 года. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 68 - 68,50. Ньюсмейкерами на рынке стали НОВАТЭК, а также Минфин и МЭР. НОВАТЭК (+ 1,74%) начнет строительство новой очереди завода СПГ. Это позволит увеличивать объем производства примерно на 5% после 2021 года. Новость нейтральна на ближайшую перспективу, но акции НОВАТЭКА, на мой взгляд, продолжат рост. Целевая цена до конца года - 1300 руб. Минфин не смог разместить ОФЗ, так как купон 6,5%, ожидаемо, не заинтересовал рынок. Я полагаю, что вероятность повышения ключевой ставки увеличивается, и в конце месяца Минфин повысит доходность размещаемых бумаг на 0,5 п.п., после чего аукционы пойдут в нормальном режиме. Минэкономразвития ухудшило макроэкономический прогноз несмотря на рост доходов от экспорта и подъема внутреннего спроса. Ведомство снизило прогноз роста ВВП до 1,8% в 2018 г и до 1,3% в 2019 г. Однако, стоит отметить, что прогноз основан на консервативной оценке цены на нефть – ниже $65 за баррель в 2019 г. и ниже $60 за баррель в позднем периоде. Также сомнения вызывает прогноз курса USD/RUB, который будет почти неизменным при росте инфляции и сокращении экспортных доходов. Я полагаю, что рубль будет слабеть не менее чем на 5% в год на фоне роста инфляции, а рост экономики будет неустойчивым при цене на нефть ниже $55 за барр.

Сегодня влияние геополитических новостей на экономику ограниченное. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 68,00 - 68,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2300 – 2330.





Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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