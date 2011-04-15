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06.09.2018

У рубля нет выбора

Российская валюта продолжила отступление на торгах в среду. Доллар, который в начале сессии достигал отметки 68,50 руб. впервые с 22 августа, впоследствии обосновался в районе 68,20 руб., тогда как пара евро/рубль выросла в пределах 0,5%, комфортно расположившись в области 79,25 руб.
Рубль остается заложником негативных факторов, которых за вчерашний день даже прибавилось. Так, напоминанием о жесткой санкционной риторике Запада стала Британия, которая твердо заявила, что будет настаивать на расширении санкций Евросоюза против России. А тем временем конфликт интересов РФ и США в Сирии предполагает сохранение напряженных отношений между двумя странами и введение новых ограничений, помимо истории с предполагаемым вмешательством в выборы. «Вишенкой на торте» стало объявление Минфина об увеличении закупок валюты Минфином с 7 сентября по 4 октября в рамках бюджетного правила. Правда, операции будут проводиться не на открытом рынке.
Учитывая набор медвежьих факторов, можно сказать, что рубль держится неплохо, тем более что цены на нефть перешли к снижению. Положение дел на развивающихся площадках немного улучшилось – валюты пытаются стабилизироваться, но этого явно недостаточно, чтобы задать рублю противоположный вектор движения. До конца недели ослабить давление на нашу валюту способны лишь массовые повсеместные распродажи доллара в случае выхода откровенно слабой статистики по рынку труда. Но даже в этом случае не приходится надеяться на ощутимое восстановление. Так, в ближайшее время пара доллар/рубль продолжит стремиться в направлении уровня 69 руб., где ближайшая цель проходит в районе 68,50 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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