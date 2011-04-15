Нефть: давление продавцов может усилиться

Цены на нефть продолжили корректироваться от недавних максимумов на подходе к отметке 80, близость которой уже не первый раз спугнула покупателей. Теперь Brent колеблется неподалеку от уровня 77, целостность которого котировки уже нарушали накануне и в ходе утренних торгов четверга, что с технической точки зрения говорит о готовности медведей протолкнуть актив еще ниже.

В сырьевом сегменте стали усиливаться и проявляться страхи по поводу валютного кризиса в развивающемся мире. Участники рынка тут же проецируют подобные сигналы на перспективы спроса и приходят к неутешительным выводам. И это в дополнение к беспокойству по поводу мирового спроса на фоне торговых войн. К слову, сегодня Штаты могут огласить решение по новым тарифам в отношении Китая, и этот фактор может усилить давление на котировки черного золота.

Локально негатива на рынок добавили данные API, которые не оправдали ожиданий рынка. Запасы сырой нефти сократились на 1,17 млн баррелей против прогноза падения почти на 3 млн, запасы нефтепродуктов, включая бензин, увеличились. Теперь трейдеры опасаются, что официальный отчет, который будет опубликован позднее сегодня, тоже разочарует и вдобавок отразит рост добычи.

Так, понижательные риски для Brent превалируют в краткосрочном периоде, и в случае прохождения уровня 77 котировки нацелятся на область 76,50, которая способна сдержать падение, если давление будет умеренным.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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