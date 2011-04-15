Основной тренд сейчас на ослабление российской валюты

Сегодня рубль существенно снижается как по отношению к доллару, так и к евро. В центре внимания снова ожидания новых санкций, на фоне обнародованных накануне Скотланд Ярдом сведений о расследовании инцидента в Солсбери

При этом добавляют негатива ожидания огромных торговых пошлин со стороны Китая против США (на сумму 200 млрд. долларов) и риски долгового рынка РФ. В частности, доходности по некоторым ОФЗ сегодня превышали аж 9%.

Основной тренд сейчас явно на ослабление российской валюты, где риски по-прежнему перевешивают позитивные факторы. Поэтому в ближайшее время ослабление рубля вполне может продолжиться с ближайшими целями в районе 70-70,5 по паре доллар/рубль и 81-81,5 по евро/рубль







Иван Копейкин, аналитик «БКС брокер»









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