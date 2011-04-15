В четверг наблюдалось углубление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием общего «охлаждения» спроса на развивающихся рынках. Несмотря на повышение доходности на внутреннем долговом рынке, инвесторы, судя по характеру торгов, не считают премию к долларовым инструментам достаточной, чтобы оправдать операции «carry trade». Сворачивание последних, помимо прочего, создает давление на курс рубля. В секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели Аэрофлот (AFLT, -3.0%) и Сбербанк (SBER, -1.9%). Тем временем продолжается рост по бумагам Новатэка (NVTK,+4.2%) – инвесторы, по всей вероятности, благоприятно оценивают экспансию компании на рынке СПГ.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Группы ЛСР (LSRG) подешевели на 5.0%, Аптечной сети 36.6 (APTK) – на 4.2%, Нижнекамсшины (NKSH) – на 3.8%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в умеренном минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

С позиций технического анализа, индекс РТС приближается к нижней границе консолидационного диапазона (зона 1040 пунктов – 1050 пунктов), где может найти поддержку. Вместе с тем, в течение дня возможны всплески волатильности, поводом к которым могут стать данные по рынку труда США (non-farm payrolls, 15:30 мск), а также заявление американского президента в отношении новых пошлин на китайские товары (вчера истек «период молчания» в отношении возможного введения пошлин на импорт из Китая еще на $200 млрд., и соответствующее решение может быть объявлено сегодня). Заметим, индекс волатильности фондового рынка США VIX еще вчера повысился до уровня, максимального за три недели. На валютном рынке в самом начале торгов возможна приостановка роста по паре доллар-рубль после заметного движения накануне, но факторы давления на курс рубля (риски усиления санкций со стороны США, снижение спроса на активы на развивающихся рынках) остаются в силе.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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