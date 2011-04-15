Обвал рубля продолжается

Рынок акций РФ закончил торги в четверг около уровня закрытия среды, оставаясь по-прежнему в «боковике» с начала текущего года. Жесткие экономические санкции Запада, а также ожидание новых сдерживает потенциал потенциал роста национального рынка акций, который поддерживается довольно высокими ценами на сырую нефть и ослаблением курса рубля.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (+1,14%), машиностроительного (+0,87%) и

металлургического (+0,52%) секторов. Среди упавших бумаг лидировали акции компаний финансового сектора (-1,29%).

Индекс ММВБ закончил торги снижением на 0,03% и закрылся на отметке 2320.65 пункта. Индекс РТС к концу торгов упал на 1,36% и остановился на уровне 1054.36 пункта на фоне продолжения падения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на фоне неоднозначных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали сильное снижение запасов нефти на 4.302 млн баррелей, но при этом рост запасов дистиллятов на 3.119 млн баррелей и бензина на 1.845 млн баррелей. Давление на нефть оказывает также вероятность эскалации торговой войны между США и Китаем. Котировки

североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России снизились на 0,92%, до 76,57 долларов за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,34%, до 67,82 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил падение на фоне усиления продаж ОФЗ Минфина, а также падения цен на сырую нефть. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии подскочила на 1,79%, до 69,48 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 1,61%, до 80,66 рублей.

Похоже, рубль не сможет остановить даже резкое повышение процентных ставок, так как страх перед новыми санкциями США сильнее.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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