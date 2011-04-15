Вторая волна: санкции уронили рубль

Накануне на фондовом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика. Негативный геополитический фон не затронул рынок акций. В отсутствие новостей продолжили взлет акции Иркута (+ 53,02%). Лидерами снижения стали бумаги ЛСР (- 5,04%). Пара USD/RUB обновила максимум за 2 года на уровне 69,50. Просели котировки ОФЗ, доходность 10-летних бумаг превысила 9%. Среди новостей компаний отмечу НОВАТЭК (+ 4,19%), который стал четвертой по стоимости компанией в России. Рынок продолжил отыгрывать новость о строительстве 4-ой очереди завода, на котором себестоимость СПГ будет существенно ниже, чем на аналогичных проектах. Это позволит компании увеличить дивиденд. Однако это вопрос отдаленного будущего. Полагаем, что спекулятивный рост замедлится, цель – 1300 руб. на конец года. Другая значимая новость - рубль обновил минимум за 2 года. Инвесторы опасаются, что санкции могут задеть госдолг и частный сектор. В этом случае ослабление рубля, вероятнее всего, продолжится. Скачок курса USD/RUB в диапазон 70-75 вызовет рост инфляции и инфляционных ожиданий. На мой взгляд, монетарные власти не будут сейчас бороться с девальвацией рубля и продолжат накапливать резервы, которые могут понадобиться в случае введения жестких санкций. Минфин, в свою очередь, пока занял жесткую позицию и не соглашается поднимать ставки на внутреннем рынке, что становится одним из факторов, побуждающих инвесторов уходить в доллар. Неуступчивость ЦБ и Минфина может привести к тому, что рубль будет под давлением на протяжении нескольких недель, а курс USD/RUB, вероятно, поднимется выше отметки 70. Длительное ослабление рубля может привести к тому, что рост экономики будет поддерживаться только за счет экспорта и государственных вливаний. Ожидаю, что геополитика продолжит давить на рубль, но влияние ее на фондовый рынок будет умеренным. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 69,00 - 70,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2290 – 2320.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









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