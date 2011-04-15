После выхода данных EIA по запасам и добыче нефти в США снижение цен продолжилось

Цены нефти продолжили снижение. От наблюдавшегося 4 сентября пика потери цен в течение четверга уже превышали 4%. Как ни странно, но сильный толчок на снижение цены получили после выхода данных о запасах и добыче нефти в США, хотя результаты можно было истолковать скорей как умеренно позитивными для рынка. Вероятно рынок отреагировал на то что ураган не произвел сильного негативного эффекта, которого опасались?

EIA сообщило, что за неделю, закончившуюся 31 августа 2018 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,302 мб (до 401,49 с 405,792 мб неделей ранее). Напомним, что Американский институт нефти ранее представил свои оценки динамики запасов. Согласно данным API, коммерческие запасы сырой нефти за неделю должны были снизится на 1,7 мб. (запасы в Кушинге: +0,613 мб; запасы бензина: +1,0 мб; запасы дистиллятов: +1,8 мб). Как видим, снижение коммерческих запасов нефти опустило кривую запасов ниже нейтралитета — средних значений за предыдущие 5 лет.

Запасы моторного топлива за неделю выросли на 1,8 мб. Стратегические запасы нефти в прошедшую неделю по-прежнему остались неизменными (Но помним, что в США недавно было принято решение о новой распродаже части стратегических запасов). Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю выросли на 3,6 мб (до 1886,6 с 1883,1 мб неделей ранее). Этот показатель да несмотря на произошедший рост остается с запасом ниже средних пятилетних значений за 2013-2017 годы. Нетто импорт нефти за неделю вырос на 0,423 мб/д. При прочих равных рост суммарного нетто импорта нефти за неделю мог бы обеспечить рост запасов нефти на 2,961 мб. Суммарный нетто импорт нефти и нефтепродуктов за неделю вырос на 0,923 мб/д (до 4,455 с 3,532 мб/д на предыдущей неделе).

Как обычно, большой интригой стали данные по добыче нефти – она за неделю, закончившуюся 31 августа не изменилась. Снижение добычи на Аляске привело к округлению до нуля прироста в других штатах. Суммарная добыча осталась на уровне абсолютных исторических максимумов.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"









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