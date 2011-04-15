Давление на рубль сохранится

Рубль резко обвалился на торгах в четверг, ускорив падение во второй половине дня на дальнейшем усугублении геополитического фона. Доллар, который в моменте достигал области 69,50 руб., закрылся на отметке 69,25 руб., обновив максимумы с 2016 года. Евро доходил почти до 80,70 руб. и финишировал на уровне 80,50 руб. Обе иностранные валюты прибавили за день более 1%.

На этот раз активизировалась атака со стороны Британии, которая теперь напрямую обвинила Путина в отравлении в Солсбери. Более того, в совместном заявлении к Лондону присоединились Германия, Франция, Канада и США, что усугубило ситуацию. Добавим сюда общее уклонение от рисков, падение цен на нефть и готовящиеся жесткие санкции со стороны Вашингтона, и картина для нашей валюты действительно выглядит далеко не лучшим образом. Дополнительный стресс рубль получил на фоне агрессивного выхода инвесторов из ОФЗ, по тем же причинам.

Курсом российской валюты определенно управляет геополитика, которая в последнее время вышла на первый план и приносит России сугубо негативные сигналы. Учитывая текущую обстановку и все более враждебный настрой Запада, это еще не предел, и рублю еще есть, куда падать. Теперь рынки будут следить за поведением российских властей и ждать от них мер поддержки курса валюты и снижения его волатильности. С утра бегство от рисков продолжается, а нефть продолжает демонстрировать нисходящий уклон, что вкупе с геополитикой предполагает сохранение давления на рубль. Впрочем, в течение дня не исключены кратковременные попытки отскока на фоне перепроданности.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



























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