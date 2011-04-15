Геополитика обезоружила быков по нефти

Цены на нефть падают четвертый день подряд и с утра в пятницу успели обновить минимумы сентября на отметке 76,37. Накануне Brent так и не смогла ухватиться за уровень 77, поскольку желание игроков продолжить фиксацию прибыли перевесило, чему способствовали как внутренние, так и внешние факторы.

Отчет Минэнерго не понравился участникам рынка, несмотря на приличное сокращение запасов сырой нефти, которые упали на 4,3 млн баррелей против прогноза -2,9 млн. Добыча осталась без изменений, на уровне 11,0 млн баррелей. Трейдеры тем временем сфокусировались на компонентах отчета, которые показали, что запасы бензина и дистиллятов выросли на 1,8 млн и 3,1 млн баррелей соответственно.

Судя по всему, рынок еще не до конца отыграл историю с тропическим штормом, который оказался вовсе не таким мощным, как ожидалось. Также все большее влияние на котировки черного золота оказывает угроза распространения кризиса в сегменте развивающихся стран на мировую экономику в целом. Не лучшим образом обстоят дела и на торговом фронте США – Трамп начал угрожать торговой войной Японии, тем самым открывая новый фронт противостояния со своими торговыми партнерами.

Учитывая чувствительность цен к изменению перспектив мирового спроса, то, что сейчас происходит в геополитике, настораживает инвесторов. И дальнейшее обострение конфликтов вкупе с угрозой для роста глобальной экономики способно усилить давление на Brent в среднесрочной перспективе.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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