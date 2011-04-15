Заметное давление на позиции рубля сохраняется. В пятницу российский рубль продолжил слабеть против американского доллара, потеряв еще около 0,9% - пара доллар/рубль вплотную подбиралась к отметке в 70 руб/долл. Последние две торговые сессии рубль слабеет в отрыве от общей тенденции в отношении всей группы валют развивающихся стран.

Возможно, пятничное ослабление российской валюты частично было вызвано желанием отдельных участников рынка выйти из спекулятивных рублевых позиций в преддверии выходных. Риски обострения ситуации в Сирии сохраняются (хоть и не реализовались на минувших выходных). При этом отметим, что жесткая риторика заинтересованных сторон в отношении сирийского вопроса наблюдается последние две с половиной недели, следовательно, считать сирийские риски основной причиной пятничного ослабления рубля вряд ли рационально.

Серьезный отток спекулятивного капитала с российского долгового рынка находит отражение в динамике рубля. В конце текущей недели состоится заседание Банка России, итоги которого представляют интригу. С одной стороны, на прошлой неделе глава ЦБ Э.Набиуллина отметила, что считаем текущие риски временными, что, на наш взгляд, делает базовым сценарием сохранение ставки неизменной на ближайшем заседании. С другой стороны, давление на российские активы сохраняется, и, вероятно, многое будет зависеть от общей конъюнктуры в оставшееся до заседания время. В базовом сценарии пока продолжаем ожидать сохранения ставки неизменной при заметном ужесточении риторики на пресс-конференции и в тексте сопроводительного заявления.

В базовом сценарии на ближайшие дни ориентируемся на диапазон 69-70 руб/долл. При этом отметим, что с технической точки зрения прорыв отметки в 70 руб/долл. может спровоцировать срабатывание стоп-лоссов у отдельных участников рынка и обусловить локальный импульс на продолжение восходящего движения.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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