«Крест» зовет к покупкам акций

Попытки «медведей» закрыть в пятницу Индекс Мосбиржи вблизи сопротивления 2300 пунктов отказались неудачными. Несмотря на опасения возникновения политических проблем в выходные, в обед на рынок вернулись покупки и в результате рублевый индикатор закрылся выше сопротивления 2320 пунктов, то есть примерно там же, где и открылся.

Таким образом, на дневном графике нарисовалась разворотная фигура «крест». За выходные никаких проблем не случилось, поэтому «крест» вполне может реализоваться.

Мы ожидаем открытия рынка акций в плюсе и продолжения роста в течение дня. Однако закрепиться выше отметки 2350 пунктов по Индексу Мосбиржи будет трудно – для этого нужно как минимум смягчение санкционных опасений и приток свежих денег.

На открытии можно попытаться купить Сбербанк – уж больно сильно бумага просела. При этом мы считаем, что в котировки акций крупнейшего российского банка большая часть возможного негатива уже заложена. Для спекулянтов целью по акциям Сбера может стать отметка 180 руб, а вот средне- и долгосрочным инвесторам можно рассчитывать и на большую доходность. Однако им следует учитывать возможность просадки котировок еще ниже и оставлять средства для усреднения.

Что-то похожее на «крест» нарисовалось и на графике пары доллар-рубль, что дает основания рассчитывать на снижение курса российской валюты сегодня. Внешний фон этому также не противоречит: новых политических проблем за выходные не возникло, а доллар стабилен на мировом рынке.

При этом в четверг пара доллар-рубль пробила вверх «треугольник» с верхней стороной на уровне 69 руб. Очень часто после такого пробоя рынок тестирует на прочность бывшее сопротивление сверху вниз. Поэтому вероятность укрепления рубля к этой отметке велика.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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