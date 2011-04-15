Четыре фактора в пользу укрепления рубля. Ждать ли чуда?

В пятницу, 7 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 65 коп. (+0,95%), до 69,91 руб., курс евро – на 30 коп. (+0,37%), до 80,80 руб.

Торги в пятницу по рублевым парам завершились ростом. Падение курса рубля началось на европейской сессии и ускорилось на вечерних торгах. Доллар подорожал к основным валютам после публикации отчета по американскому рынку труда за август.

На рубль продолжают оказывать негативное влияние выход зарубежных инвесторов из российских активов на фоне риска введения новых антироссийских санкций со стороны США и ЕС, а также ослабление национальных валют развивающихся стран и крупные выплаты по внешнему долгу в сентябре. Индекс RGBI упал на 0,65%, до 131,11.

«Волатильность на российских финансовых рынках возросла и стала сравнимой с волатильностью в других странах с формирующимися рынками. На нее негативно повлиял «эффект заражения» от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планы по введению новых санкций со стороны», - говорится в последнем бюллетене ЦБ РФ «О чем говорят тренды».

Если обращать внимание только на негативные факторы для российской валюты, то фундаментальная картина для неё очень мрачная. Сейчас покупатели иностранной валюты доминируют на рынке. Это нормальная рыночная ситуация, когда одни продают валюту по каким-то причинам, а другие её покупают. Каждым движет своя мотивация.

Когда торгуешь против рубля, смотришь только негативные факторы, а на положительные закрываешь глаза. Однобокий анализ ведет к убыткам. Из-за него можно несвоевременно выйти с рынка и оказаться в просадке. Рано или поздно на них обратят внимание. Бегство из ОФЗ уже заложено в цены. Кому нужно было, уже вышли из облигаций. Тема со Скрипалями отойдет на второй план.

А что есть из позитивных факторов?

1. Американские сенаторы на данном этапе не планируют вводить санкции против госбанков.

2. Бочка нефти Brent стоит 5400 руб. Неплохая прибавка в бюджет и для сырьевой экономики.

3. ЦБ РФ прекратил покупку валюту для Минфина до конца сентября. И может продлить срок.

4. В эту пятницу, 14 сентября, на заседании Банк России может поднять ключевую ставку на ожиданиях роста инфляции из-за ослабления рубля.

В понедельник, 10 сентября, баррель Brent торгуется по $77,33 (0,34%). Выходные прошли спокойно, ожидаю открытие торгов на Мосбирже снижением по доллару и евро. По техническому анализу цель по доллару находится на отметке 71,50 руб., а по евро – на 83,60 руб. Сам вышел из длинных позиций по циклическому анализу. Учитывая, что в цене отражены все произошедшие события и ожидания рынка, а спектр рассчитывается по историческим данным, то не хочется их игнорировать.

Я считаю, цена приблизилась к важному психологическому уровню 70 руб. Около него многие решают, покупать валюту или продавать. Напомню, спекуляции с валютой могут быть как очень прибыльными, так и убыточными. Не советую частным инвесторам, не имеющим опыта работы на финансовых рынках, сейчас заниматься спекуляциями. Без опыта можно зайти в рынок и надолго в нем остаться, поскольку не хватит смелости закрыть убыток, если рынок пойдет против вас. На жадности и страхе вы просто потеряете часть денег.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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