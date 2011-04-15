Рубль надеется хотя бы на временное облегчение

Рубль продолжил падение в ходе торгов пятницы, обновив 2,5-летние минимумы в парах с иностранными валютами. Помимо имеющихся на рынке негативных факторов, сказалось мощное укрепление доллара на форексе в ответ на сильную статистику по рынку труда. Так, пара доллар/рубль добралась до уровня 69,80 руб. подорожала на 0,66%, а евро/рубль коснулась уровня 80,80 руб., набрав 0,3%.

Российская валюта не страдает от недостатка медвежьих факторов, которые выходят за пределы усугубляющихся отношений Москвы с Западом. Уязвленный жесткой санкционной риторикой, теперь и со стороны ЕС, рубль болезненно реагирует на кризис в сегменте развивающихся экономик и угрозу дальнейшего ухудшения торговых отношений США с Китаем, которая влечет повсеместное уклонение от рисков. К слову, на минувших выходных Трамп дал понять, что может рассмотреть введение тарифов еще на 267 млрд долларов, помимо обсуждаемых 200 млрд., в отношении КНР. Так что с этого фронта высокодоходникам, включая нашу валюту, пока не приходится рассчитывать на ослабление давления.

В такой обстановке повсеместное ралли доллара, который вырос на сильных показателях занятости и зарплат в США, послужило «последней каплей» для рубля под занавес недели. И несмотря на то, что технически наша валюта выглядит откровенно перепроданной, есть угроза дальнейшего ее ослабления, хотя укрепление цен на нефть и пауза в подъеме «американца» способны локально ослабить давление на «деревянный», если в ближайшее время с Запада не поступит свежих зловещих сигналов.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



































В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.