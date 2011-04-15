Евро питается итальянским оптимизмом и ждет ЕЦБ

На валютных рынках в понедельник относительно спокойно. Трейдеры определяются с драйверами и готовятся к предстоящим событиям. Доллар уже по большей части отыграл позитив от сильных данных по зарплатам, которые сулят дальнейший рост инфляции и, соответственно, укрепляют ожидания рынка относительно повышения ставок ФРС.

Евро торгуется на положительной территории после пятничного обвала, но еще не отыграл и половины потерь, действуя осторожно и плавно. Основную поддержку единая валюта ощущает со стороны «итальянского фактора», где ситуация постепенно стабилизируется, по крайней мере, о предпосылках для улучшений говорят чиновники третьей по величине экономики еврозоны.

К слову, итальянский MIB FTSE, который стал единственным крупным мировым бенчмарком, который укрепился на прошлой неделе, сегодня растет почти на 2%, заряжая оптимизмом своих коллег по Старому Свету.

Однако для того, чтобы этот фактор стал полноценным драйвером так называемого ралли облегчения евро, рынкам нужно получить фактические подтверждения того, что недавнее беспокойство по поводу бюджета страны было преувеличено.

Помимо событий на этом фронте и дальнейшей динамики доллара, на этой неделе курс пары EURUSD ощутит на себе влияние итогов заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. Если Драги будет осторожен, тема дивергенции курсов монетарной политики Центробанков Европы и США обострится, что сыграет против единой валюты. С технической точки зрения это чревато падением под отметку 1.15.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.