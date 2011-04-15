Рубль останется заложником большой политической игры

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в плюсе, оставаясь при этом в боковой зоне. На спрос участников рынка по-прежнему оказывает отрицательное влияние падение интереса инвесторов к активам стран с развивающейся экономикой. Дополнительным негативом остается санкционная война между консолидированным Западом и Россией и ожидание новых санкций от США этой осенью.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтехимического (+1,72%), металлургического (+1,08%) и

машиностроительного (+0,87%) секторов. Среди упавших бумаг лидировали акции компаний энергетического сектора (-1,46%).

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,60% и закрылся на отметке 2335.85 пункта. Индекс РТС закрылся снижением на 0,67% и остановился на уровне 1043.46 пункта на фоне продолжения снижения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые

ожиданием продолжения падения поставок сырой нефти Ираном на мировой рынок из-за санкций Америки. В фокусе рынка также была публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю, которые выйдут поздно вечером. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,59%, до 77,28 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,12%, до 67,83 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил уже привычно снижаться против евро и доллара США. Главной причиной по-прежнему остается ожидание новых широких санкций от США в отношении РФ, что пугает, в первую очередь, иностранных инвесторов, которые распродают рублевые активы. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,69%, до 70,38 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» подскочила на 1,09%, до 81,67 рублей на волне роста евро против доллара на рынке

форекс.

Мы ожидаем продолжения стагнации российского рынка акций, распродаж ОФЗ и ослабления курса рубля на фоне конфронтации Запада на России.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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