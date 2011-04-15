Доллар 70 опять

Накануне торговая динамика была разнонаправленной. Рынок вытянули бумаги сырьевых компаний, акции банков при этом снижались. Лидерами роста вновь стали бумаги Иркута (+ 5,50%), странное спекулятивное ралли в них продолжается уже несколько дней. Лидерами снижения стали префы Мечела (- 3,14%). Пара USD/RUB обновила максимум за 2 года, поднявшись выше отметки 70,50.

Ньюсмейкером на рынке компаний стала АЛРОСА (+ 2,18%), которая опубликовала результаты продаж за 8 месяцев. Несмотря на снижение добычи, растет объем продаж в стоимостном выражении, причем падение добычи стало одним из факторов этого. Прогноз продаж на год повышен до 320 млрд руб. Годовой дивиденд ожидается не менее 11,4 руб. на фоне уверенной динамики свободного денежного потока. Однако, несмотря на хорошую рыночную конъюнктуру, обесценивание рубля и высокий дивиденд, динамика котировок до конца года, на мой взгляд, будет боковой из-за рисков, связанных с санкциями и налогами. Ориентируюсь на диапазон 95 - 115 руб. В фокусе также были новости энергетических рынков. Так, Минэнерго ожидает снижения цен на нефть. Среди факторов риска называются поставки из Ирана и Венесуэлы. Однако, на мой взгляд, сокращение поставок приведет как раз к росту цены. Коррекция ниже $60 за барр представляется маловероятной, поскольку соглашение ОПЕК приносит свои результаты. От ЦБ и Минфина рынок ждет поддержки рубля. Ослабление рубля является поводом для ЦБ временно перейти к ужесточению денежно-кредитной политики. В то же время, Минфин мог бы также временно поднять доходность на аукционах на 1-1,5 п.п. Это способствовало бы снижению инфляционных ожиданий. В противном случае можно ожидать роста ставок по кредитам в 4-м квартале.

Ожидаю боковую динамику. На локальном рынке – различные новости с экономического форума. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 69,00 - 71,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2300 – 2330.





Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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