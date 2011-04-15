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11.09.2018

Поведение рубля подчеркивает его уязвимость

Начало новой торговой недели ознаменовалось новыми поражениями для рубля, который достиг минимумов середины марта 2016 года в паре с долларом на продолжающемся бегстве игроков из российских активов. Пара евро/рубль впервые с конца февраля того же года коснулась отметки 81,74 руб.
Отечественная валюта падает без передышки, ощущая на себе все большую неприязнь со стороны нерезидентов, напуганных перспективами ужесточения санкций со стороны США и ЕС, напряженной ситуацией в Сирии, сложной обстановкой на развивающихся рынках и общим нежеланием мировых инвесторов покупать рисковые активы. Завтра сенаторы возобновят слушания на тему введения новых ограничений в отношении России, и в такой обстановке у рубля вряд ли появится шанс на локальную коррекцию, даже если цены на нефть покажут более решительный рост.
Если в ближайшие дни со стороны Запада продолжат поступать угрозы введения новых «карательных мер», то грядущий налоговый период будет не в силах ослабить давление на «деревянный». Усугубляет ситуацию внутренний фактор, а именно, воскресный протест против повышения пенсионного возраста. При этом продажи рубля продолжаются даже в периоды ослабления доллара, который накануне подешевел к основным валютам. Это лишь подчеркивает уязвимость и беззащитность нашей валюты. Так, вполне возможно, что уже в скором времени доллар превысит следующий барьер в виде уровня 71 руб. Но прежде не исключена небольшая коррекция в направлении уровня отметки 70 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс





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