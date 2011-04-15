Индекс Мосбиржи попробует инерционно подрасти

Вчера российский рынок акций закрылся неплохим для последнего времени плюсом, повысившись в капитализации на 0,6%. Причем весь рост пришелся на последний час торгов.

Сегодня с утра внешний фон складывается нейтральным. Фьючерсы на американские индексы после закрытия нашего рынка практически не изменились, правда, слегка подорожала нефть. В первой половине дня рынок попытается подрасти на отсутствии негатива и продолжения отыгрывания фигуры «крест», нарисовавшейся в пятницу. Однако пока поводов для ухода выше верхней границы боковика 2350 пунктов по Индексу Мосбиржи не видно.

Пробили отметку 150 руб акции «Газпрома», что открывает для них дорогу на 157 руб. В принципе бумаги газового монополиста можно прикупить – они находятся в восходящем тренда, да и к тому же в случае развития долгосрочной коррекции начинают падать последними.

Примерно процент потерял вчера рубль, закрепившись выше отметки 70. Если падение рубля продолжится, то это может спровоцировать массовое закрытие коротких позиций по паре доллар-рубль, что унесет российскую валюту в район 75 руб за доллар.

Сегодня есть хороший повод для укрепления рубля и ухода ниже отметки 70 – это снижение доллара на мировом рынке (пара евро-доллар сейчас растет на 0,2% и торгуется выше 1,6). А также высокие цены на нефть. Впрочем, вчера особых поводов для распродаж рублей не было. Поэтому несмотря на то, что внешний фон играет в пользу рубля, крупные игроки рынка могут иметь свою точку зрения.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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