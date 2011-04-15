Brent пока не сможет обосноваться над уровнем 80

В понедельник цены на нефть выросли, продолжив восстановление после внушительного падения на прошлой неделе. Но трейдеры действовали нерешительно, несмотря на наличие позитивных драйверов. В итоге Brent, которая лишь в моменте коснулась уровней на подходе к отметке 78, обосновалась ниже области 77,50, которую тестирует на утренних торгах во вторник.

В пользу покупок в сырьевом сегменте говорят дальнейшие сигналы о подготовке покупателей иранской нефти к санкциям против ближневосточной станы. Так, Южная Корея стала первым из трех главных покупателей иранской нефти, который, пойдя на поводу у Трампа, свел импорт со стороны этого поставщика практически к нулю.

Также в Штатах снизилась буровая активность – на прошлой неделе число действующих установок сократилось на две единицы. Доллар США перешел в оборону, что добавило немного смелости котировкам нефти. Но в целом наличие данных факторов, а также прогнозы, предупреждающие о набирающем силе урагане Флоренс, не смогли подтолкнуть цены заметно выше.

Судя по всему, трейдеры осторожничают из-за эскалации торгового противостояния между США и Китаем, которое, судя по враждебной риторике сторон, пока не будет развиваться в позитивном русле. Соответственно, при усилении вышеперечисленных бычьих факторов рынок может показать более решительный подъем, но вряд ли Brent сможет обосноваться над уровнем 80 в среднесрочной перспективе по причине геополитики.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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