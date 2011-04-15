Восточный экономический форум способствовал росту курса рубля

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на отрицательной территории, с одной стороны, следуя за общей тенденцией на мировых торговых площадках, а с другой, на фоне повышения курса российского рубля, который оказал негативное влияние на акции компаний–экспортеров. Под давлением оказались бумаги «Сбербанка», которые, являясь бенчмарком рынка акций РФ, утянули за собой вниз и индекс ММВБ.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (-0,85%), потребительского (-0,70%) и нефтехимического (-0,49%) секторов. Среди выросших бумаг лидировали акции машиностроительного сектора (+0,87%).

Индекс ММВБ закончил торги символическим снижением на 0,03% и закрылся на отметке 2335.19 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 1,19% и остановился на уровне 1055.9 пункта на фоне роста курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне перебоев с поставками сырой нефти из Ливии, а также на волне новости об усилении урагана «Флоренс», который приближается к побережью США. Котировки североморской нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 1,59%, до 78,60 долларов за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,88%, до 68,81 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии прервал шестидневное падение и резко вырос против евро и доллара на фоне позитивных новостей с Восточного экономического форума. Курс рубля был поддержан разворотом вниз доходности ОФЗ, что указывает на резкое повышение спроса на госбумаги. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 1,30%, до 69,64 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» упала на 1,30%, до 80,69 рублей за один евро.

Вероятно, что рубль скорректируется вверх против евро и доллара, но пока говорить о том, что это разворот, не приходится. Вполне вероятно, что его снова начнут продавать, если на рынок не будут поступать веские позитивные новости, способствующие росту спроса на ОФЗ.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.