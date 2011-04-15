Прогнозы сбываются, рубль возвращается

Во вторник, 11 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 115 коп. (-1,64%%), до 69,41 руб., курс евро – на 122 коп. (-1,50%), до 80,60 руб.

Рубль закрылся на Московской бирже в хорошем плюсе к доллару и евро. Его укреплению способствовало несколько факторов:

1. Рост индекса RGBI на 0,92%.

2. Рост нефтяных котировок на 2,67%.

3. Техническая коррекция – фиксация прибыли спекулянтами по длинным позициям в валюте.

Индекс государственных облигаций России (RGBI) вырос на 0,92%, до 131,72. Он снижается с конца марта (121 день). Я неоднократно писал в обзорах, что кому нужно было выйти из ОФЗ в ожидании новых санкций, уже вышли. Продажи облигаций прекратились на минимуме 14 ноября 2016 года. На данный момент я расцениваю рост индекса как попытку покупателей развить восходящее коррекционное движение.

Нефть сорта Brent подорожала на 2,67%, до $79,40. Спрос на нефтяные фьючерсы вырос на опасениях сокращения нефтедобычи в Ливии и поставок нефти из Ирана, на новости об усилении урагана «Флоренс», приближающегося к берегам США, а также сокращения запасов нефти в США (по данным API).

Техническая коррекция наблюдается в котировках американской валюты: покупатели не смогли удержаться выше психологического уровня 70 руб. за доллар США. Спекулянты стали фиксировать прибыль по длинным позициям после 24-дневного укрепления доллара.

В среду состоятся слушания в Сенате США по вопросу российских санкций. Через две недели, 26 сентября, состоится заседание FOMC. Оба события заложены в цене. Факторы для снижения курса рубля ослабли. В связи с этим продавцы станут активнее. Я считаю, что мы увидим их активность при снижении курса доллара ниже 68,85 руб.

Если в среду курс доллара закроется ниже 69,21 руб., то начну рассматривать его падение до 68,25 руб. и 66,20 руб. Цель на сегодня находится на отметке 68,95 руб. за доллар США. Спекулянтам важна прибыль. Геополитика лишь поддерживает тренды, которые рано или поздно разворачиваются. Цель по евро на среду находится на уровне 80,00 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари











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