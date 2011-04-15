Нефть: важный рубеж вернулся в поле зрения

Нефть марки Brent стремительно подорожала во вторник, обновив максимумы в районе 79,64 на сегодняшней азиатской сессии. В поле зрения снова находится уровень 80, прохождение которого будет зависеть от ряда факторов, включая официальные данные Минэнерго по запасам.

Ураган Флоренс, который получил четвертую категорию, не угрожает нефтяной инфраструктуре на восточном побережье США напрямую, но уже вызвал резкий всплеск спроса на бензин. Причем ранее Вашингтон объявил режим ЧП в связи со стихией, а Трамп назвал ураган самым мощным за последнее десятилетие. До конца недели этот фактор еще может послужить драйвером роста цен.

Также свою роль сыграли свежие прогнозы Минэнерго США. Агентство понизило свой прогноз по добыче сырой нефти в стране на текущий и следующий годы, причем оценка на 2019 год была пересмотрена с 11.7 млн баррелей в сутки до 11.5 млн. Отчет API отразил сокращение запасов на 8,6 млн баррелей при прогнозе падения на 1,2 млн, что дает инвесторам повод для оптимизма в преддверии сегодняшнего официального релиза.

Подпитку рынку продолжает давать ситуация с Ираном, который в преддверии введения американских санкций начал сталкиваться с проблемой поиска покупателей своей нефти. Все это определенно толкает котировки вверх. Но вопрос в том, достаточно ли этих факторов для уверенного пробоя уровня 80 и сохранения высоких позиций. В краткосрочной перспективе не исключено нарушение целостности этой отметки, но велика угроза фиксации прибыли на достижении новых максимумов.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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