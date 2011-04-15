Рублю дали передышку

На торгах во вторник российская валюта резко восстановилась к бивалютной корзине. Этому поспособствовала совокупность благоприятных факторов, которые позволили рублю отойти от минимумов начала 2016 года. Пара доллар/рубль ушла под отметку 70 руб. и расположилась в районе 69,50 руб. Евро/рубль достигла отметки 80,50 руб.

Сильное впечатление на нашу валюту произвели вербальные интервенции властей. В частности, министр экономики Максим Орешкин, который объяснил ослабление валюты оттоком капитала из страны, порекомендовал продавать доллары и покупать рубли. Он также напомнил, что среднесрочный прогноз министерства предполагает возвращение курса в район 63-64 руб. Своей реакцией «россиянин» показал, что все же способен давать реакцию на позитивные сигналы, даже в условиях девальвации. Еще одним мощным фактором поддержки послужило нефтяное ралли. Котировки Brent резко рванули в направлении отметки 80, отметив сегодня утром максимумы на 79,64. Вклад в покупки внесли опасения усиления ураганов, масштабное сокращение запасов в США (-8,6 млн баррелей) и отказ ряда стран покупать Иранскую нефть.

Впрочем, о развороте курса рубля говорить пока не приходится. Вышеуказанные локальные факторы будут быстро отыграны, тогда как общая картина не претерпела значимых изменений. Главным страхом для нерезидентов, которые избавляются от российских активов, остается угроза новых, более жестких санкций со стороны США и дальнейшее усугубление отношений с Западом. Достаточно полноценного возобновления бегства от рисков или коррекции котировок нефти, чтобы вернуть доллар выше 70 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

































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