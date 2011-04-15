Рынок акций РФ закончил торги в среду на позитивной территории на фоне продолжения роста цен на сырую нефть, укрепления курса рубля и спроса на ОФЗ Минфина. Позитивом для рынка является новое заявление США о возобновлении переговоров по таможенным пошлинам между США и Китаем, а также Штатами и Канадой. Рынок в очередной раз надеется на лучшее.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (+1.84%), финансового (+1.63%) и

машиностроительного (+0.87%) секторов. Среди упавших бумаг лидировали акции компаний нефтехимического сектора (-0.68%).

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0.23% и закрылся на отметке 2340.63 пункта. Индекс РТС закрылся уверенным ростом на 1.46% и остановился на уровне 1071.32 пунктов на фоне продолжения роста курса рубля к евро и американскому доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне урагана

«Флоренс», а также сильного падения запасов нефти нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Запасы сырой нефти снизились на 5.296 млн баррелей. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0.66% до 79.58 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 2.12% до 70.72 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии уверенно вырос против доллара и евро на волне продолжения спроса на ОФЗ, роста цен на сырую нефть, а также ожидания притока заметного объема валютной выручки со стороны экспортеров. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0.86% до 68.83 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизилась на 0.68% до 80.03 рублей за один евро. Ожидаем продолжения локальной коррекции рубля. Пока говорить о начале серьезного разворота не приходится.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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