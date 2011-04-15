За последние две торговые сессии российский рубль сумел отыграть против доллара 2,2%, а пара доллар/рубль вернулась к отметке в 69 руб/долл. В ходе вчерашнего дня рублю помогала позитивная динамика нефтяных цен (цены на нефть марки Brent подбирались к отметке в 80 долл/барр.) и общее восстановление валют развивающихся стран (большинство валют EM за исключением бразильского реала в последние два дня демонстрируют позитивную динамику).

При этом отметим, что и в конце прошлой недели в отдельные дни внешние условия складывались для рубля относительно оптимистичными, однако опасения относительно санкционной истории, напротив, приводили к давлению на позиции российской валюты. Основной причиной укрепления рубля и рынка ОФЗ в последние две торговые сессии мы все же больше склонны считать значительную перепроданность российских активов, сформированную в начале недели. Что касается общего настроя инвесторов в отношении всей группы валют EM, большое внимание инвесторов сегодня может быть приковано к заседаниям ЕЦБ, Банка Англии и турецкого ЦБ.

С точки зрения развития санкционной истории вчерашний день был отмечен новым раундом слушаний в профильных комитетах Сената США по вопросу ужесточения санкционного давления к РФ. Если резюмировать, общий тон риторики официальных лиц остается тем же – выступающие считают необходимым усилить санкционное давление, чтобы не допустить новых вмешательств в институт выборов, серьезно рассматривают возможность введения санкций на новый госдолг, озабочены желанием усилить давление в отношении наиболее приближенных к власти «олигархов», но пока вряд ли готовы уже сейчас вводить санкции в отношении госбанков (только один эксперт из выступающих вчера прямо высказался за такой сценарий. Считаем, что возможность реализации данной меры может быть прописана в финальном варианте законопроекта, но вряд ли будет фактически осуществлена, по крайней мере, в отношении наиболее крупных банков).

По-прежнему сохраняется напряженность вокруг ситуации в Сирии. Reuters со ссылкой на свои источники вчера заявляло, что «Турция активизировала поставки оружия сирийской оппозиции и укрепляет свои блокпосты в провинции Идлиб». Риски эскалации сирийской проблемы на горизонте ближайших дней еще несколько увеличились.

Относительно справедливыми при текущем фоне по паре доллар/рубль считаем уровни ближе к отметкам в 67-68 руб/долл. Однако, в случае появления новых проблем (например, обострения ситуации в Сирии) краткосрочные повышательные риски в паре вновь могут начать превалировать.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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