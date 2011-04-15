Нисходящая коррекция по рублю усилилась

В среду, 12 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 37 коп. (-0,54%), до 69,03 руб., курс евро – на 37 коп. (-0,46%), до 80,23 руб.

Торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль укрепился к доллару и евро на фоне стабилизации валют развивающихся экономик, повышения индекса государственных облигаций России (RGBI) и нефтяных котировок, а также ликвидации длинных позиций.

Рассмотрим подробнее факторы, которые поддержали рубль.

1. Турецкая лира подорожала к доллару на 0,62%, южноафриканский рэнд - на 0,66%, индийская рупия - на 1,88%, мексиканский песо - на 0,88%

2. Индекс RGBI вырос на 0,91%, до 132,92. Минфин РФ отменил проведение еженедельного аукциона по размещению ОФЗ из-за высокой волатильности на рынках.

3. Нефтяные котировки подросли в связи со снижением запасов нефти в США и неопределенностью, вызванной ураганом «Флоренс». Запасы нефти упали на 5,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 7 сентября. Добыча нефти в США снизилась на 100 тыс. баррелей. В последние дни ураган усилился, поэтому с восточного побережья США могут эвакуировать более 1,5 млн человек.

На американской сессии курс доллара повышался до 69,45 руб., курс евро – до 80,95 руб. Ослабление рубля вызвала новость о том, что американский президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении иностранцев, вмешивающихся в выборы в США посредством хакерства или скоординированных кампаний по дезинформации. Атака на рубль было недолгой. К закры����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



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