Рубль может начать день с ослабления

Внешний фон складывается не в пользу продолжения укрепления рубля. Так, вчера вечером президент США подписал указ об автоматическом введении санкций в отношении лиц, компаний и стран, причастных к вмешательству в американские выборы. Самое печальное для России заключается в том, что решение о вмешательстве должен вынести не суд, а «профильные ведомства», такие как разведка и госдеп. Причем последние должны представить лишь «достаточные доказательства».

Из этого следует, что риски введения санкций возрастают, поскольку такие «доказательства», судя по «делу Скрипаля», могут быть представлены в любое время.

На информации и подписании указа рубль вчера вечером приостановил укрепление.

Не в пользу российской валюты и акций играет и снижение нефти. На фоне сильного падения запасов нефти в Штатах после публикации статистики Минэнерго США «черное золото» рвануло к отметке 80 долларов за баррель и даже ее «прокололо». Но по характеру торгов вокруг отметки 80 долларов было видно, что запал «быков» у этого сильного сопротивления иссяк. Сегодня мы ждем ухода нефтяных котировок как минимум в район 78,5 доллара за баррель: рынку нужно снять техническую перекупленность.

Поэтому не надо удивляться, если отечественная валюта сегодня снизится в район 69,5 руб за доллар.

Не ждем особых движений на рынке акций. Диапазон 2320-2350 по Индексу Московской биржи остается наиболее актуальным. Но есть смысл удерживать лонги по акциям Сбербанка с целью 180 руб, и «Газпрома», который уверенно идет в направлении 160 рублей.







Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов







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