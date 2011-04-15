Рублю придется прервать восстановление

Рубль продолжил восстановление в среду против иностранных валют. Доллар, который в моменте достигал области 58,50 руб., финишировал на отметке 69 руб. Евро/рубль опускалась под отметку 80 руб., но закрылась выше круглого уровня, но на отрицательной территории.

Наша валюта смогла продолжить коррекцию в условиях фундаментальной недооцененности благодаря недавним вербальным интервенциям властей, росту цен на нефть, отступлению доллара на форексе, приостановке покупок валюты Минфином, предвкушению начала налогового периода, стабилизации ситуации на развивающихся рынках, общему улучшению рисковых настроений. Правда, под финал сессии рубль был вынужден вернуть часть набранных очков после известий о том, что Трамп подписал указ, который разрешает вводить санкции против стран за вмешательство в выборы.

Сегодня утром российская валюта будет далее отыгрывать это решение американского лидера, которое можно назвать своего рода прелюдией к введению дополнительных санкций против РФ, которые на сей раз коснутся покупок новых выпусков ОФЗ. В этой связи ближайшим ориентиром для доллара останется отметка 70 руб., к которой котировки устремятся еще оперативнее, если цены на нефть разовьют более глубокую нисходящую коррекцию от максимумов выше отметки 80 по сорту Brent, а бегство от рисков возобновится.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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