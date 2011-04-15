Укрепление российской валюты продолжалось в ходе вчерашних торгов – за сутки пара доллар/рубль потеряла 1,1%, а снижение за три дня составляет уже 3,3%. Вчерашний торговый день в целом был отмечен позитивной динамикой большинства валют развивающихся стран – мексиканский песо и южноафриканский ранд прибавили сопоставимые с рублем 1-1,3%, а лидером роста стала турецкая лира, прибавившая более 4% на фоне повышения процентной ставки ЦБ Турции на 6,25 п.п. (консенсус-прогноз предполагал повышение не более чем на 3 п.п.).

При этом новостной фон вокруг российских активов может оставаться не самым благоприятным. Помощник госсекретаря США М.Сингх вчера заявила, что в связи с делом Скрипалей Вашингтон готов «ввести гораздо более жесткие санкции» в отношении РФ (напомним, что второй раунд санкций за химоружие может быть введен в ноябре). После появления данных комментариев в новостных лентах российский рубль в моменте продемонстрировал заметное ослабление (пара доллар/рубль в течение нескольких минут выросла на 60-70 копеек), однако данное движение проходило параллельно со снижением нефтяных котировок, поэтому не думаем, что вчерашние комментарии помощника госсекретаря США оказали здесь весомое влияние на динамику рубля. Санкционная тематика и сохранение напряженности вокруг сирийской проблемы могут в случае обострения на горизонте ближайших недель вновь способствовать новым импульсам на ослабление рубля, но в целом при текущем фоне относительно справедливыми уровнями по паре доллар/рубль считаем диапазон 67-68 руб/долл.

Для российских инвесторов ключевым событием сегодняшнего дня может стать заседание Банка России. В базовом сценарии мы не ожидаем изменения ключевой ставки на предстоящем заседании (на прошлой неделе глава ЦБ Э.Набиуллина, выступая на форуме в Сочи, заявила, что считает текущие риски в основном временными, а отскок в рубле и ОФЗ в последние три торговых дня также в некоторой степени показывает, что последняя волна ослабления была в большой степени обусловлена высокой волатильностью, а не фундаментальными изменениями). При этом тон риторики ЦБ, вероятно, заметно ужесточится (сегодняшнее заседание является опорным и будет сопровождаться пресс-конференцией главы регулятора).

Относительно справедливыми при текущем фоне по паре доллар/рубль считаем уровни ближе к отметкам в 67-68 руб/долл. Однако, в случае появления новых проблем (например, обострения ситуации в Сирии) краткосрочные повышательные риски в паре вновь могут начать превалировать.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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