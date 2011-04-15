Рынок акций РФ закончил торги в четверг на положительной территории на волне общих позитивных настроений, которые, в первую очередь, стимулируются возросшими надеждами, что в этот раз США и КНР наконец договорятся по вопросу таможенных пошлин и в целом по торговым взаимоотношениям.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (+3,43%), финансового (+1,56%) и

энергетического (+1,23%) секторов. Среди упавших бумаг лидировал

нефтехимический сектор (-1,21%).

Индекс ММВБ к концу торгов вырос на 0,71% и закрылся на отметке 2357.32 пункта. Индекс РТС повысился на 1,23% и остановился на уровне 1084.54 пункта на фоне продолжения роста курса рубля к евро и доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на фоне известия о том, что ОПЕК в августе увеличила добычу сырой нефти, в значительной мере компенсировав снижение ее поставок на мировой рынок Ираном. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России обвалились на 1,84%, до 78,27 долларов за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 2,30%, до 68,75 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил восходящую динамику, заметно прибавляя против доллара и евро. Ситуацию подпортило только очередное заявление, что США готовят для РФ страшные и жесткие санкции. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,79%, до 68,46 рублей за доллар, хотя в моменте цена снижалась ниже отметки в 68,00. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» понизилась на 0,43%, до 79,92 рублей за один евро.

Итог заседания ЦБ РФ по монетарной политике может подтолкнуть рубль к как дальнейшему локальному росту, так и к снижению. Очень многое будет зависеть от риторики и планов на будущее регулятора.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.