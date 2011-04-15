Решительный рост рубля способен продолжиться ещё несколько дней

Рубль в четверг продолжал отыгрывать потери начала месяца, поддержанный возвращением оптимизма на рынки развивающихся стран. Пара USDRUB упала по итогам дня на 78 копеек до 68.25, опускавшись в течение дня до 68.0. EURRUB снизилась на 46 копеек до 79.78, а в середине дня и вовсе опускалась до 79.05.

Важно также отметить, что покупки рубля проходили на больших объёмах: торговый оборот долларов на МосБирже вчера был самым высоким за последние три недели, в евро – самым большим за 6 недель. А до этого, в период ослабления рубля, объёмы, падали, отражая преобладание импульсивной динамики, нежели принципиального движения капитала.

Динамика валюты и объёмов торгов на этой неделе позволяет предполагать развитие отскока рубля в ближайшие дни. Технический анализ подсказывает, что ближайшими целями роста рубля могут стать уровни 67 за доллар и 78 за евро.

В пятницу утром спрос на риски на азиатских площадках продолжает восстанавливаться. MSCI Азиатского региона без Японии прибавляет более 1% с утра. Важно также, что доллар к валютам развитых стран теряет пятый день подряд. Ослабление американской валюты как правило усиливает оптимизм на рынках развивающихся стран.

Несмотря на рост российской валюты на протяжении трёх дней, будет преждевременно рассчитывать, что рубль достиг своего дна на ближайшие месяцы. Нефть быстро попала под давление на новостях, что ураган Флоренция оказался не таким сильным, как опасались. Уровень $79 за баррель Brent сохраняет свой статус сильного сопротивления, что способно удержать быков по рублю от более активных покупок.

Если же попробовать посмотреть за пределы краткосрочных колебаний, то всё же высоки шансы, что после паузы ослабление рубля может продолжиться. История подсказывает, что после длительных периодов затишья, резкий рост доллара к валютам развивающихся стран, таким как рубль, зачастую оканчиваются обновлением глобальных максимумов. В случае с долларом это отметки вблизи 85 по USDRUB.







Александр Купцикевич, аналитик FxPro















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