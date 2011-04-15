Повышение ключевой ставки под вопросом

Накануне фондовый рынок продолжил расти. Наибольший рост показали акции ПАО Сбербанк (+ 5,52%). Лидерами снижения стали бумаги ФосАгро (- 2,03%). На валютном рынке наблюдалась повышенная волатильность, курс USD/RUB закрылся вблизи отметки 68,50. На рынке ожидают заседания ЦБ по монетарной политике. Напряженность в валютной сфере и на рынке ОФЗ немного спала, что снижает вероятность повышения ключевой ставки. Кроме того, поддержку рублю оказывает нефть, которая откатилась вниз от отметки $80 за барр., но имеет высокие шансы туда вернуться. На мой взгляд, повышение на 0,25 п.п. было бы идеальным вариантом. Однако такая мера может сработать только совместно с ростом доходности ОФЗ, а Минфин занимает пока в этом вопросе принципиально жесткую позицию. Если ЦБ сохранит ставку, то это с высокой вероятностью будет означать, что финансовое ведомство продолжит свою линию. В этом случае распродажа ОФЗ, вероятнее всего, продолжится, что негативно повлияет на рубль. Ориентируюсь на диапазон 68 - 71 до конца сентября в случае сохранения ставки. Одновременно риторика ЦБ может быть заметно ужесточена, вплоть до указания на возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Реакция рынка акций на сохранение ставки, скорее всего, будет слабоотрицательной, цены ОФЗ пойдут вниз. В США, вероятно, готовят новые санкции. Госдеп не делал официальных заявлений, но рынки нервно отреагировали на новость о выступлении представителя Госдепа в Конгрессе. Рост рынка и укрепление рубля приостановились. Если информация о санкциях получит продолжение, то под давлением окажутся бумаги госбанков, а также, возможно, Газпрома. Ожидаю разнонаправленную динамику. Максимум по индексу Мосбиржи может быть обновлен при укреплении рубля и повышении ключевой ставки. Однако вероятна и негативная реакция рынка на поступающие новости. Ориентир по паре USD/RUB: 67,50-69,50, по Индексу Мосбиржи: 2330 - 2370 п.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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