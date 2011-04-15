ЦБ встал на защиту рубля

В пятницу торговая динамика была разнонаправленной. Фондовый рынок в итоге остановился в шаге от максимума по индексу Мосбиржи. Среди лидеров были акции US RusAl (+5,52%). Лидерами снижения стали бумаги Полюса (- 2,03%). Рубль укрепился ниже 68 к американскому доллару после решения ЦБ.

ЦБ повысил ключевую ставку впервые за 3 года. Среди других мер – приостановление покупки валюты на рынке как минимум до конца года. Эти решения оказали поддержку рублю. Для банковского сектора новость позитивная, поскольку облегчит повышение ставок по депозитам. Стоит также ожидать рост ставок по наиболее дешевым кредитам на 0,5-1,5 п.п. до конца года. Рубль, по моему мнению, останется в диапазоне 65-70 до конца месяца, Минфин, в свою очередь, повысит доходность аукционов ОФЗ.

Полюс (-2,03%) потратит $300 млн на выкуп еврооблигаций. Реакция рынка негативна из-за того, что это может сказаться на дивидендах. Сумма выкупа сопоставима с операционным денежным потоком. Риски санкций у Полюса, на мой взгляд, низкие, а финансовое положение устойчивое. Несмотря на то, что долговая нагрузка составляет 1,8х EBITDA, рентабельность бизнеса превышает 60%, и нет нужды выкупать долг. Технической целью коррекции видится уровень 3700 руб. на горизонте месяца.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Фондовый рынок может обновить максимум по индексу Мосбиржи в диапазоне 2350-2400 п., лидерами роста будут бумаги финансового сектора. Инвесторы продолжат отыгрывать повышение ставки. Ориентир по паре USD/RUB: 67,50-68,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

















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