Рубль закончил неделю на мажорной ноте

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу на положительной территории, поддерживаемый позитивом от Восточного экономического форума, стабилизацией доходности ОФЗ и укреплением курса российского рубля.

Внешний фон также способствовал спросу на акции компаний на волне надежд рынка, что будет все-таки достигнуто торговое соглашение между США и Китаем. Негативом для внутреннего рынка не стало даже ожидаемое повышение процентных ставок ЦБ РФ.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний энергетического (+1,24%), потребительского (+0,91%) и

машиностроительного (+0,87%) секторов. Среди упавших бумаг лидировали акции компаний нефтегазового сектора (-0,31%).

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 0,12% и закрылся на отметке 2360.26 пункта. Индекс РТС закрылся ростом на 0,94% и остановился на уровне 1094.73 пункта на фоне повышения курса рубля к евро и доллару США.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ балансировали между падением и попыткой развернуться вверх. Они по-прежнему испытывают негативное влияние от новости об увеличении добычи сырой нефти ОПЕК. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России снизились на 0,20%, до 78,02 долларов за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,15%, до 68,69 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил свое ралли по отношению к доллару США и евро, поддерживаемый стабилизацией доходности ОФЗ и решением ЦБ РФ повысить процентные ставки на 0,25%. Основная процентная ставка была увеличена до 7,50%. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии упала на 0,53%, до 67,88 рублей за доллар, хотя в моменте цена снижалась ниже отметки в 67,50. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” понизилась на 0,76%, до 79,16 рублей за один евро.

У рубля есть все шансы продолжить укрепление против доллара к отметке в 66 несмотря на угрозы Конгресса США по «чудовищным санкциям» в отношении России.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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