В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись в среднем в плюсе. Решение ЦБ РФ о повышении ключевой процентной ставки с 7.25% до 7.5%, которое не было в полной мере заложено в ожидания рынка, оказало поддержку курсу рубля и, соответственно, спросу на рублевые активы. кроме того, обстановка на внешних рынках также выглядела благоприятной на фоне ожиданий возобновления переговоров между США и Китаем по вопросам торговли. В итоге Сбербанк (SBER) подорожал на 2.8%, Транснефть (TRNFP) – на 2.4%, Магнит (MGNT) – на 2.3%, Газпром нефть (SIBN) – на 1.7%. Тем временем в минусе закрылись Мечел (MTLR, -1.8%), Башнефть (BANE, -1.3%), Аэрофлот (AFLT, -1.3%), Лукойл (LKOH, -1.2%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции РусАква (AQUA) подорожали на 18.5%, ОВК (UWGN) – на 6.3%, Мосэнерго (MSNG) – на 4.9%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы повысились, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов вероятна приостановка повышения по индексу РТС – с позиций технического анализа, индекс вышел к верхней границе среднесрочного консолидационного диапазона, вблизи которой может быть встречено сопротивление. Тем временем оптимизм трейдеров на мировых фондовых площадках в отношении перспектив налаживания диалога между США и КНР в сфере торговли сократился после сообщения Wall Street Journal о намерении президента США Д. Трампа ввести пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд. в начале текущей недели (т.е. до начала переговоров). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше отметки 68.0 по паре доллар-рубль – усиление неопределенности в отношении «торговых войн» может стать фактором давления на валюты развивающихся экономик.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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