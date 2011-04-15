Внешний фон на начало дня умеренно благоприятный

Торги в США закончились просадкой, однако фьючерсы с утра в плюсе, Азия также растёт единым фронтом - глобальная консолидация продолжается и достаточно сильного сигнала для начала распродаж нет.

Долговые рынки без серьёзных изменений. Нефть в минусе на словах А. Новака о готовности увеличить добычу вместе с ОПЕК. Промышленные металлы в смешанной динамике, платиноиды в плюсе, серебро и золото немного дешевеют.

Среди макростатистики выделим выступление главы ЕЦБ, заседание ОПЕК, а также Красную книгу и индекс цен производителей в США.

Рубль продолжает медленное укрепление, однако скорее это стоит рассматривать как движение в новом узком диапазоне с нижней границей в районе пятничного пика укрепления.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка









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