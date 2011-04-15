Торговая война США и Китая, снижение сирийского риска

Торговая война Китая и США продолжается: Вашингтон наложил 10%-ную пошлину на китайские товары стоимостью $200 млрд, угрожая повысить тариф до 25% к концу года. Возможная реакция Пекина создает неопределенность. Встреча Путина и Эрдогана дает некоторую надежду: лидеры договорились о создании буферной зоны, что снижает вероятность военного наступления. Таким образом, возможность использования химического оружия в Идлибе устранена, по крайней мере пока, что уменьшает риски введения американских санкций.

Снижение в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 -0.56%, DJIA -0.35%, NASDAQ -1.43%). Азия (Hang Seng -0.42%, Shanghai +0.16%, Nikkei +1.68%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.12%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $77.6 за барр. – ниже открытия.

Эскалация торговой войны США и Китая, которая сулит замедление роста мировой экономики и сокращение спроса на сырьевые товары, оказалась ключевым фактором давления в начале торгов. Однако затем динамика развернулась под влиянием усиления угрозы введения полномасштабных санкций против Ирана в ноябре, что негативно скажется на объеме предложения энергоресурсов, несмотря на заверения США, что эти объемы могут быть компенсированы увеличением добычи Саудовской Аравии, России и США.







Марк Брэдфорд, аналитик «БКС Глобал Маркетс»



















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