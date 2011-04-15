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18.09.2018

Котировки нефти могут ускорить нисходящую динамику

Котировки нефти марки Brent в ходе торговой сессии понедельника снова снизились, испытывая давление со стороны рыночных опасений за перспективы мирового экономического роста в связи с обострением напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что введёт тариф в 10% на китайский импорт в размере $200 млрд. Более того, если Китай примет ответные меры, США немедленно приступят к реализации третьей фазы и дополнительно введут тарифы еще на $267 млрд. китайского импорта. Параллельно с ожиданиями более слабого спроса на сырье продолжает расти предложение. Администрация энергетической информации США (EIA) недавно оценила, что США уже обошли РФ и Саудовскую Аравию, став ведущей страной по объёму добычи нефти в этом году. В выпущенном в понедельник месячном докладе EIA прогнозирует в октябре рост объёма добычи на шести основных шельфовых территориях США на 79 тыс. баррелей в день до 7,59 млн. баррелей в сутки. Помимо этого участники рынка продолжают предвкушать предстоящую встречу технического комитета ОПЕК и производителей нефти, не входящих в данную организацию, которая состоится 27 сентября. Согласно комментариям министра энергетики России Новака на заседании члены комитета будут обсуждать возможность повышения лимита добычи более чем на 1 млн. баррелей в день. Ранее в августе комитет оценил выполнение соглашения по ограничению добычи в июле в 109%, что ниже 121% в июне и 147% в мае. Если данное решение будет принято, котировки нефти могут ускорить нисходящую динамику.



Артем Деев, ведущий аналитик AMarkets

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