Инвесторы делают хорошую мину при плохой игре

Рынки спокойно отреагировали на объявленные Вашингтоном новые тарифы в отношении КНР. После первоначальной негативной реакции азиатские индексы ушли в рост и неплохо прибавили в весе.

С 24 сентября в силу вступают торговые пошлины на импорт товаров из Кита на 200 млрд долларов. Размер тарифов составит 10% против анонсированных ранее 25%. Это стало одной из причин, по которым вместо бегства от рисков рынки продемонстрировали рост. Пекин заявил, что будет вынужден ответить аналогичными мерами. Однако пока неясно, как он это сделает, ведь в прошлом году импорт американских товаров в страну составил 130 млрд долларов. Возможно, будут приняты более жесткие меры таможенного контроля для американских экспортеров или что-то в этом роде.

При этом давление на доллар все же постепенно ослабевает. После утренних потерь валюта их сокращает и даже вернула фунт на отрицательную территорию после рывка к максимумам 1,5-месчной давности, хотя пока удерживается над уровнем 1.31. Европейские переговорщики выразили надежду на заключение сделки до ноября. Евро растерял практически все заработанное, вернувшись под отметку 1.17. Впрочем, пока рано говорить о возвращении спроса на доллар ввиду отсутствия драйверов за исключением торговой риторики.

Рубль укрепляется к доллару и евро, а российские фондовые индексы начали день на положительной территории и плавно набирают обороты. РТС повышается в пределах 0,8%. Доллар продолжает торговаться под отметкой 68 руб., достигнув области 67,50 руб. Благотворно на курс российской валюты воздействует стабилизация обстановки на развивающихся рынках в сочетании со слабым долларом. Однако потенциал дальнейшего укрепления рубля по-прежнему ограничен из-за угрозы санкций.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX

















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