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18.09.2018

Российские активы растут на МосБирже

При отсутствии новых драйверов напряжения на финансовых рынках ситуация относительно стабилизируется. Важно, что уходит опасность военного противостояния держав при возможной атаке на Идлиб в Сирии. Президенты России и Турции договорились о создании там демилитаризационной зоны. После повышения ключевой ставки ЦБ и отсутствия новых данных о введении санкций российские бумаги становятся вновь привлекательными. Доходность по 10-летним гособлигациям составляет 8,95%.
Кроме того, сильным ориентиром при открытии торгов на МосБирже стало значительное падение курса доллара на Форекс. Индекс доллара DXснизился 18 сентября с гэпом , с 94,48 п. к 94,12 п. Не стоит забывать и о начавшемся налоговом периоде с продажей выручки экспортёрами для уплаты налогов.
Всё это укрепило рубль, даже несмотря на небольшое снижение нефтяных цен с $78 к $77, 7 за баррель Brent. Пара доллар/рубль начала торги с ослабления с 68,06 к 67,8 руб. Евро к рублю также снизился, с 79,5 к 79,23 руб.
Но если в масштабах дня это выглядит значимым движением, то в целом выступает просто как продолжение коррекции после взлёта к максимумам, но в рамках сильного восходящего тренда. Для пары доллар/рубль технически поддержка при движении вниз находится на 67-67,5 руб., куда котировки вполне могут дойти. У евро/рубль цель и ограничение снижения - пока на 78 -78,4 руб.
Фондовый индекс МосБиржи также на подъёме, следуя влиянию перечисленных факторов. Он находится на максимумах года на рубеже 2381 п.
Дальнейшее развитие динамики будет зависеть от переплетения малопредсказуемых событий с геополитической обстановкой, развития санкционной темы, нефтяных цен и пр.



Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд










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