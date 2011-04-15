Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг наблюдалось оживление, по индексу РТС был зафиксирован выход вверх из среднесрочной консолидации, а по индексу МосБиржи – обновление исторического максимума. Переход «торговой войны» между США и КНР (обе стороны объявили о новых пошлинах на импорт, начинающих действовать с 24 сентября) в горячую фазу не стал основанием для снижения «спроса на риск» - напротив, инвесторы увидели в росте торговых барьеров основания для потенциального ослабления доллара США и, как следствие, повышения сравнительной привлекательности активов на развивающихся рынках. В итоге Новатэк (NVTK) вырос на 6.1%, Аэрофлот (AFLT) – на 2.9%, ВТБ (VTBR) – на 2.8%, Сбербанк (SBER) – на 1.9%, Мечел (MTLR) – на 1.5%, МосБиржа (MOEX), НЛМК (NLMK) и Лукойл (LKOH) – на 1.2%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подорожали на 11.8%, Красного Октября (KROT) – на 7.8%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 7.6%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% - 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося движения вверх по индексу РТС – с позиций технического анализа, состоявшийся вчера пробой верхней границы консолидационного диапазона подразумевает более высокие среднесрочные цели. К благоприятным для российского рынка новостям можно отнести заявление президента США Д. Трампа об отсутствии планов введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2». Вместе с тем, возвращение инвесторов на развивающиеся рынки в целом может оказаться неустойчивым процессом – потенциальной угрозой является рост процентных ставок в США (так, доходность десятилетних казначейских облигаций вчера превысила 3.0% годовых). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль в направлении отметки 67.0.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»



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