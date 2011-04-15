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19.09.2018

Курс рубля балансирует перед объявлением новых санкций

Рынок акций РФ закончил торги во вторник уверенным ростом, благодаря надеждам на расширение торгового сотрудничества между Россией и Китаем, а также стабилизации доходностей ОФЗ и общему подъему спроса на рынках ЕМ.
В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции
компаний финансового (+1,27%), нефтегазового (+0,93%) и
машиностроительного (+0,87%) секторов.
Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 1,21% и закрылся на отметке 2402.58 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,14% и остановился на уровне 1123.03 пункта на фоне продолжения роста курса рубля к доллару и к евро.
Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые
факторами геополитической нестабильности на Ближнем Востоке, а также ожиданием ужесточения торговой войны между США и КНР. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России увеличились на 0,90%, до 78,75 долларов за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,07%, до 69,43 долларов за баррель.
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил рост на фоне фактора налогового периода, спроса на рублевые активы и стабилизацию доходностей ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,89%, до 67,45 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,84%, до 78,83 рублей за один евро.
Рубль постепенно набирает вес, поддерживаемый надеждами инвесторов, что РФ удастся пережить новые американские санкции.


Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

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