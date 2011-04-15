Курс рубля балансирует перед объявлением новых санкций

Рынок акций РФ закончил торги во вторник уверенным ростом, благодаря надеждам на расширение торгового сотрудничества между Россией и Китаем, а также стабилизации доходностей ОФЗ и общему подъему спроса на рынках ЕМ.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (+1,27%), нефтегазового (+0,93%) и

машиностроительного (+0,87%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 1,21% и закрылся на отметке 2402.58 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,14% и остановился на уровне 1123.03 пункта на фоне продолжения роста курса рубля к доллару и к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые

факторами геополитической нестабильности на Ближнем Востоке, а также ожиданием ужесточения торговой войны между США и КНР. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России увеличились на 0,90%, до 78,75 долларов за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,07%, до 69,43 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил рост на фоне фактора налогового периода, спроса на рублевые активы и стабилизацию доходностей ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,89%, до 67,45 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,84%, до 78,83 рублей за один евро.

Рубль постепенно набирает вес, поддерживаемый надеждами инвесторов, что РФ удастся пережить новые американские санкции.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.