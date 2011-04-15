Российский рубль продолжал набирать силу во вторник

Пара USDRUB снизилась на 69 копеек до 67.37, а EURRUB провалился на 92 копейки до 78.58. Рубль вернулся к уровням на начало сентября, вернув обратно «эмоциональный» провал, вызванный в значительной степени давлением на финансовых рынках развивающихся стран и страхами перед санкциями.

Несмотря на объявление новых тарифов США и ответных мер Китая, рынки во вторник прибавляли, и сохраняют позитивную динамику в среду. Такое движение не может не вызывать удивления и по большей части объясняется тем, что для части инвесторов тарифы оказались менее жёсткими, чем ожидалось: 10% вместо 25%. Ответные меры Китая также были мягче ожиданий. Введены тарифы в размере 5-10% против изначально предполагавшихся 5-25%.

Кроме того, рынки изначально зашли слишком далеко в своих страхах перед немедленных влиянием торговых споров на экономику. И теперь мы наблюдаем отскок рынков, который может резко оборваться, так как ключевые проблемы не решены, а деструктивное влияние на глобальные экономические процессы уже проявляется всё отчётливей.

Свежий опрос деловой активности ФРБ Нью-Йорка показал ухудшение ситуации. Опросы в Азии указывают на падение настроений до 3-летних минимумов, когда рынки лихорадило на страхах перед жёсткой посадкой экономики Китая. При этом снижение оказалось самым резким с 2009-го. Это позволяет говорить, что худшее может быть впереди.

Замедление Азии почти наверняка не обойдёт стороной Россию за счёт существенного сокращения спроса на энергию и металлы из Китая, Кореи и Японии. Кроме того, чтобы вызвать обвал котировок нефти и металлов достаточно лишь признаков торможения роста Китая. Стоит вспомнить, как рушились котировки сырья три года назад.

Краткосрочно, российская валюта, вероятно, сможет развить укрепление в среду благодаря позитивному внешнему фону. Вполне возможно, что USDRUB встретит лишь незначительное сопротивление на пути вниз вплоть до 67. Для EURRUB подобным уровнем видится отметка 78. Для более глубокого отступления валюты к рублю, вероятно, потребуется более существенное улучшение внешнего фона. Без позитивных новостей со стороны внешней торговли импульс роста рубля выглядит почти полностью исчерпанным после отката на 5% от минимумов прошлого понедельника.







Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич







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