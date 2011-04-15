Позиции рубля становятся крепче

Во вторник рубль продолжил укрепление к иностранным валютам, причем действовал довольно напористо, несмотря на восстановление доллара на форексе во второй половине дня и частичный откат нефтяных котировок от максимумов. Пара доллар/рубль дошла до минимумов 28 августа в районе 67,20 руб., финишировав на 67,50 руб. Евро/рубль тем временем скорректировалась в район 78,50 руб.

Российская валюта выросла шестой день кряду, продолжая восстановление от минимумов 2,5-летней давности. Позиции рубля укрепляются по мере стабилизации новостного фона и даже появления признаков его улучшения. Довольно сильное впечатление на участников рынка произвели вчерашние сообщения о том, что Евросоюз не намерен вводить новые санкции против России в связи с отравлением Скрипалей. Саммит, на котором европейские чиновники обсудят в том числе «дело Скрипалей», состоится завтра, 20 сентября.

Еще одним фактором поддержки для рубля стало решение Минфина отменить очередной аукцион по ОФЗ. В своем решении ведомство сослалось на содействие процессу стабилизации ситуации на долговом рынке, что понравилось рублю – факт проявления участия властей в улучшении обстановки на рынках страны. И не будем забывать о высоких ценах на нефть и налоговом периоде, пик которого придется на следующую неделю. С учетом этого фактора поддержки «деревянный» вполне может продолжить укрепление в ближайшие дни, или как минимум показать ограниченный откат, если давление продавцов вернется.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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